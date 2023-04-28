Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 21 yılda ülkenin kazanımlarına, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yeni kazanımlar eklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Kirişci, ilk olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına geçen Kirişci, 14 Mayıs'taki seçimin önemli olduğunu söyledi.

Seçimi önemli kılan birkaç husus bulunduğunu vurgulayan Kirişci, "Birincisi yüz yıllık Türkiye Cumhuriyeti geride kalıyor ve yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Buna biz Türkiye Yüzyılı adını veriyoruz. Ama bu sadece Türkiye'nin yüz yılı değil, bize bel bağlayan Türkiye'yi kendine rehber gören mazlum ve mağdur bütün coğrafyalar için de önem arz eden Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, herkesin üzerinde titizlikle durduğu, dikkatle takip ettiği bir seçim." ifadesini kullandı.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayında bile uzlaşamadığını belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu kumar masası', 'Bu noter masası', tanımlamalarında bulundular ama ne oldu, ne bitti? Tekrar masaya geri dönüş yaptılar. Sonra 'Beni falanca kişi ikna etti.' dedi ve çıkardıkları adayla ilgili de işte ittifakın açık, aleni ortaklarının kimler olduğu da anlaşıldı. Dolayısıyla burada PKK, PYD, FETÖ bütün terör örgütleriyle, işbirliği içerisinde olduklarını artık herkes görür hale geldi. Bundan dolayı da 14 Mayıs başka bir önem arz eder pozisyona girdi. Tıpkı rahmetli Menderes'in 14 Mayıs 1950'de 'Söz milletindir. Karar milletindir.' dediği gibi artık böyle bir evreye geldik. 21 yılda bu ülkenin kazanımlarına Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yeni kazanımlar eklemeye devam edeceğiz."

"Terör örgütleriyle iş tutanların neler yapabileceği açık ve aşikar"

Kirişci, "Allah göstermesin onların görev alması, iş başı yapması durumunda bunların neler yapabileceklerini burada tek tek saymak mümkün. Ama ben bunları ifade etmekten bile milletim adına ürkerim, korkarım. Çünkü terör örgütleriyle iş tutanların neler yapabileceği açık ve aşikar. Burada zihniyet olarak milli ve yerli olan bir Cumhur İttifakı ile milli ve yerlilikle hiç alakası olmayan ülkeyi bölmek ve ülkeyi parçalamak isteyenlerin bir mücadelesinin olacağını, olduğunu bunu görmek lazım." diye konuştu.

Bu seçimin Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına tamam mı, devam mı meselesinin ötesinde ülkenin bekası için önemli olduğunu anlatan Kirişci, milletin irfanı, erdemi, basireti, ferasetinin bu ayrımı yapabilecek durumda olduğunu kaydetti.

Sahada vatandaşın ilgisinin alakasının üst düzeyde olduğuna dikkati çeken Kirişci, "Bunu görüyoruz. 'Sandık gününü bekleyelim.' demek doğru değil. AK Parti olarak, aile olarak bunu hiçbir zaman yapmadık. Hep sıkı tuttuk. Ciddi çalıştık. Ben eminim Afyonkarahisar teşkilatı da bu çalışmaları en seri şekilde sürdürmeye devam edecek." dedi.