Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'da arama kurtarma çalışmasını takip etti Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "10 ilimizin içinde yer aldığı bu bölgede bütün barajlarımızı ve göletlerimizi gerek havadan gerekse de karadan inceleyeceğiz." dedi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi 71505-71517 Sokak'taki 14 katlı Ekim Apartmanı enkazında devam eden arama kurtarma çalışmasını takip eden Kirişci, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'da incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Adana'mızı 10 il içinde zarar noktasında en hafif atlatan il olarak ifade ediyoruz ama neticede bizim de burada yıkılan evlerin malikleriyle ilgili onlara TOKİ marifetiyle 1 yıl gibi kısa bir sürede bu konutların süratle yapılması ve bu konutlar konusunda gerçek sayıların belirlenmesi, yer seçimi gibi bizlere de talimatları oldu. Bir diğer önemli husus da her bir aileye burada onar bin lira bir başlangıç için bir yardım, bir destek, bir katkı o manada. Böyle de bir çalışması oldu, böyle bir ifadesi oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bütün çabamız, derdimiz, devletimizin gücünü, milletimizin gücünü zarar gören vatandaşlarımıza hasıl etmek, onların istifadesine sunmak. İnşallah bu çalışmalar büyük bir hızla devam edecek."

Kirişci, depremlerin ardından bütün birimlerin titizlikle çalışmalarını yürüttüğünü vurguladı.

Milletin emrinde olmaya devam edeceklerini anlatan Kirişci, "Onların bütün istek ve ihtiyaçlarını elverdiği ölçüde bunları da karşılamaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da bunu sürdüreceğiz. Rabbim inşallah vatandaşlarımızın bu acılarını dindirecek ve hafifletecek adımları süratle atmayı ve onlara bu yaşadıklarını unutturmayı hepimize nasip eylesin." diye konuştu.

"Çadırdan oluşturulan barınaklar temin etmeye çalışıyoruz"

Bakan Kirişci, gerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gerekse Orman Genel Müdürlüğünün çok büyük makine parkına sahip olduğunu aktardı.

Bugün sahada görülen makinelerin büyük çoğunluğunun bu iki kuruma ait olduğuna değinen Kirişci, şunları bildirdi:

"Özel sektörümüz de tabii buna katkı sağlıyor. Diğer kurumlarımızın da iş makinaları var. Bu manada bizim iki genel müdürlüğümüz başta olmak üzere bizim bütün birimlerimiz şu anda bu konuda seferber ve gerçekten onlar da bu makineleriyle çok ciddi katkılar sağlıyorlar. Bir taraftan da bizim şu anda belki Adana'da olmayabilir ama bu 10 ilde bunu yürütüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. 10 ilimizde özellikle tıpkı insanlarımıza sahip çıktığımız gibi büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımıza da sahip çıkmak adına onlara da çadırdan oluşturulan barınaklar temin etmeye çalışıyoruz. Yaralı olan hayvanlarımız için yine... Veyahut da süt sağımı gerçekleştirilmiş ama bu sütü elinde tutamayacak olan vatandaşlarımıza yine onların da o üretmiş oldukları eti, sütü Et Süt Kurumu marifetiyle alıyoruz."

Deprem bölgesindeki baraj, gölet ve HES'lerin durumu

Kirişci, söz konusu 10 ilde 110 baraj, hidroelektrik santral ve 30 da göletten oluşan 140 tesisin bulunduğu bilgisini verdi.

Buralarda da çalışmaları titizlikle yürüttüklerini dile getiren Kirişci, şunları kaydetti:

"Şu anda özel sektörün de elindeki HES'lerle ilgili de oralarda çalışmalar hızlandı. Onların da 172'ye yakın HES'leri var. Bu çerçevede de buralarda bir sorun yaşanmasın diye incelemelerimiz sürüyor. Belki medyada sıklıkla dile getiriliyor. Atatürk Barajı'yla ilgili bir kaçak olduğu, bir problem olduğu noktasında ben arkadaşlarımızı talimatlandırdım. Bunu 3 kez yapmışlardı. Bugün 4'üncü kez yaptılar. Bu incelemelerinden de çok şükür bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı ama biz bu da yetmez diyoruz. Biz bütün 10 ilimizin içinde yer aldığı bu bölgede bütün barajlarımızı ve göletlerimizi gerek havadan gerekse de karadan inceleyeceğiz ki bunların başında Atatürk Barajı geliyor. Bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Sultansuyu var, Malatya'da. Sultansuyu'nda bu tahliyeler devam ediyor. Osmaniye'de bir göletimiz var. Orada da yine bu tahliyeleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü herhangi bir risk oluşturmasın, herhangi bir sorun yaşanmasın istiyoruz. Bu çerçevede inşallah göletlerimiz ve barajlarımızın da başta insanlarımız olmak üzere bu coğrafyada yaşayan varlıklara bir zarar olmadan kontrol altına olmasını sağlamak istiyoruz."

İncelemelerinde Bakan Kirişci'ye, Adana Valisi Süleyman Elban ile diğer ilgililer eşlik etti.