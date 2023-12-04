Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suudi Arabistan'da Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı İmzaladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Yumaklı, ayrıca Suudi Arabistan Sağlık Bakanı ve Gıda-İlaç Otoritesi Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi ziyaret için gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarda bulundu ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyareti çerçevesinde, ilk olarak Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile bir araya gelen Yumaklı, daha sonra mevkidaşı ile heyetler arası görüşmelere katıldı. İki bakan toplantı sonunda 'Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Riyad temasları kapsamında, Suudi Arabistan Sağlık Bakanı ve Gıda-İlaç Otoritesi Başkanı Fahad Bin Abdurrahman el-Jalajel ile de görüşen Yumaklı, son olarak Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi CEO'su Dr. Hişam el-Jadayi'nin bulunduğu heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı, burada gerçekleştirdiği temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası ilişkilerde tarım diplomasisinin daha fazla önem kazandığını belirten Yumaklı, son dönemde gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerinde, bu alandaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunduğunu aktardı. Kısa bir süre önce Brüksel'e yaptığı ziyaret sırasında, Türkiye'nin ürettiği tarım ürünlerinin Avrupa pazarlarında daha fazla yer bulması için istişareler gerçekleştirdiğini bildiren Yumaklı, burada katıldığı AB ile Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantılarının ikincisinin 2024'ün ilk 6 ayı içinde Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Suudi Arabistan ziyaretinin de bu açıdan büyük önem taşıdığının altını çizen Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

'Burada ilk olarak Çevre, Su ve Tarım Bakanı Al-Fadhli ile görüşme yaptık ve tarımsal alanda mutabakat zaptını imzaladık. Mutabakat zaptında, organik tarımdan su ürünleri yetiştiriciliğine iklim değişikliğine uyumdan diğer başlıklara kadar bir dizi iş birliğini imza altına aldık. Daha sonra Sağlık Bakanı ve Gıda- İlaç Otoritesi Başkanı el-Jalajel ile bir araya geldik. Burada da ülkemizden Suudi Arabistan'a, bizim söz sahibi olduğumuz kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri ihracatına ilişkin konuları masaya yatırdık. Buradaki süreçlerin hızlı gitmesi için özellikle yapılabilecekleri konuştuk, belirli bir mutabakatımız oldu.'

Bakan Yumaklı, hem Avrupa Birliği düzeyinde hem de Riyad'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ve imzalanan mutabakatların Türk tarım ürünlerinin bu pazarlarda hak ettiği yeri bulmasının önünü açacağını sözlerine ekledi.