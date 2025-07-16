Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Kayınvalidesi Zarife Çayır Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Kayınvalidesi Zarife Çayır Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır, 87 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreni Zeytinburnu'nda yapıldı ve Ayvalık Mezarlığı'na defnedildi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır, Zeytinburnu'nda son yolculuğuna uğurlandı. Çayır'ın cenazesi, öğle vakti Merkez Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayvalık Mezarlığı'na defnedildi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 1938 doğumlu olan Zarife Çayır yaşlılığa bağlı yaşadığı rahatsızlıklar sonucu 87 yaşında hayatını kaybetti. Merkez Efendi Camii'nde Gerçekleşen cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İbrahim Yumaklı'nın eşi, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zarife Çayır kılınan cenaze namazının ardından Ayvalık Mezarlığı'na defnedildi. Taziyeler ise Zeytinburnu Millet Camii Taziye Evi'nde kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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