Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kocaeli Valiliğine Ziyarette Bulundu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Vali Seddar Yavuz ile görüşen Yumaklı, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarete Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Milletvekili ve diğer siyasi temsilciler de katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Valiliğine ziyarette bulundu.
Kocaeli programı kapsamında kente gelen Yumaklı'yı Vali Seddar Yavuz karşıladı.
Valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı'nın Yavuz ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Ziyarette, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü de yer aldı.