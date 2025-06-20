Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Isparta'da Temaslarda Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Isparta'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde çeşitli kurumları ziyaret ederek toplantılara katıldı. Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından Valilik, belediye ve üniversite ziyaretleri yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Isparta'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Yumaklı, Eğirdir Gölü Su Eylem Planı açıklamasının ardından Isparta Valiliği'ni ziyaret etti.

Yumaklı, burada düzenlenen İl Koordinasyon toplantısının ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er'i de makamında ziyaret eden Yumaklı, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bölge Müdürlükleri de ziyaret ederek kurumların çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Son olarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini de ziyaret eden Yumaklı, burada düzenlenen toplantının ardından kentten ayrıldı.

Ziyaretlerde Yumaklı'ya, Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Maaş alamayan belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklarda çöpler dağ oldu

Maaş krizi büyüyor! Sokaklarda çöpler dağ oldu
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.