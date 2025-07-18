Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Iğdır'da

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır Valiliğini ziyaret ederek Vali Ercan Turan ile görüştü. Ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır Valiliğine ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bazı programları dolayısıyla Iğdır'da bulunan Yumaklı, Vali Ercan Turan'ı makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Vali Turan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yumaklı, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Ziyarette Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ile de bir süre görüştü.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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