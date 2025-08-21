Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Düzce'de ziyaretlerde bulundu.

Programı kapsamında kente gelen Bakan Yumaklı, Valiliği ziyaret etti.

Yumaklı'yı burada, Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, kent protokolü ve valilik personeli karşıladı.

Heyetle selamlaşan ve yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edilen Yumaklı, daha sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Yumaklı, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer tarafından karşıladı.

Partilerle bir süre görüşen Yumaklı, ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne geçti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ve müdürlük personeli tarafından karşılanan Yumaklı, basına kapalı düzenlenen programda müdürlük personeline hitap etti.

Bakan Yumaklı, daha sonra Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti.