Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı " Türkiye'nin 21 yıllık kazanımı var. Bunu hepimiz görüyoruz. Bunların devamı için yerel yönetimlerle bütünleşik bir yapıda olmamız gerekir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte AK parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. 21 yıldır mücadelenin içinde olduklarını anlatan Yumaklı, 'AK Parti çatısının altında davayı daha ileriye götürmek, güçlü bir Türkiye inşa etmek için herkes gayret ediyor. Milletin umutlarına ve hedeflerine odaklandık. Zaman zaman bazı ihanetler olmuyor mu' Oluyor. Kendi içimizden çıktığını söyleyenler, aslında ayrışanlar şu anda ortada. Nereye gittikleri belli olmayan, ne söyledikleri belli olmayan haldeler. Bu sizin davanıza ne kadar inandığınızla alakalı bir konu. Bu davadan bir milim bile sapmadan bizleri de o doğru mizanda tutan birisi var. O da Sayın Cumhurbaşkanımız. Bizlerin zaman zaman işte üzüldüğü, endişeye düştüğü zamanlarda o bir lider olarak bunu yapmadı ve bizlere doğru istikameti verdi. Bu samimiyetinin altında, bu vizyonun altında 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturu vardır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN 21 YILLIK KAZANIMI VAR"

Yumaklı, 31 Mart seçimlerinin önemine değinerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 21 yıllık kazanımı var. Bunu hepimiz görüyoruz. Bunların devamı için yerel yönetimlerle bütünleşik bir yapıda olmamız gerekir. Neden? Çünkü yerel yönetimlerin yapması gereken şeyleri bile yapmadığı zaman merkezi idare mümkün olduğu kadar vatandaşın mağdur olmaması için onların da yapması gerekenleri üstlenir durumda oldu. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Herkes kendi işini doğru şekilde yapmak durumunda. O uyum, o birliktelik mutlaka bizleri çok daha hızlı bir şekilde gelişmeye sevk edecektir."

"TÜRKİYE YÜZYILINI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Ümraniye için, "Türkiye'nin mozaiği" benzetmesi yapan Yumaklı, her bölgeden, her şehirden insanların burada bulunduğuna dikkati çekerek, "Zorunlu olarak göçmüşlerdir. Hiç kimse kendi ata toprağını böyle keyfi olarak bırakıp gelmemiştir. Çoluk çocuğumuzun geleceği için, ekmek davası için, daha iyi hayat için, daha iyi eğitim için büyükşehirlere göçmüşüzdür. Burada yüzyıllardır bu insanlar, tarihte kaderi paylaşmış insanlar, bugün şehirlerde o şehrin yönetimine dair ortak kaderi de birlikte oluşturuyorlar. Biz birbirimize olan sevgimizi, saygımızı kaybetmeden, bunları daha da ilerleterek üretip birlikte paylaşmaya devam edeceğiz ve 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz onların anlamadığı ama bizim için son derece önemli olan bu yeni dönemi inşallah birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı"nın yerel yönetimlerle ilgili bir ayağının olduğunu söyleyen Yumaklı,"Çünkü yerel yönetimler bu vizyona, bu tempoya ayak uyduramadığında; bu kalkınmayı yerelde de o ülkenin ana temposuna uyduramıyorsunuz. İstanbul hele söz konusu olunca bütün dünyanın göz bebeği bir şehir, yapılan çalışmaları bir tarafa bırakın, mevcutların işte üzerlerine biliyorsunuz toprak döküp onları kapatmak sadece ve sadece görünmesin diye işte koca koca, uzun uzun perde bloklar yapıp çalışıyoruz demek. 5 senedir devam eden perde olur mu? Allah'tan şunu yapıyorlar. Haklarını yemeyelim, o reklam panolarını eskidikçe değiştiriyorlar. Ama o kadar. Dolayısıyla büyükşehirlerde, gerekse ilçelerde 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır yönetimler, belediyecilik vizyonu AK Parti'nin hakkıdır" dedi.