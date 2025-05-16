Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Adana'da Ziyaretlerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Adana'da Ziyaretlerde Bulundu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'daki programı kapsamında Valiliği, MHP Adana İl Başkanlığını ve AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Yumaklı, kentteki programı kapsamında Adana Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı, daha sona Vali Yavuz Selim Köşger ile basına kapalı görüştü.

Daha sonra MHP Adana İl Başkanlığına geçen Bakan Yumaklı, İl Başkanı Yusuf Kanlı ile bir araya geldi.

Yumaklı, AK Parti Adana İl Başkanlığını da ziyaret ederek İl Başkanı Tamer Dağlı ve partililerle görüştü.

Bakan'a ziyaretlerinde AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek de eşlik etti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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