Tarım ve Orman Bakanı: Derince'deki patlamayla ilgili inceleme başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Derince'de TMO silosunda meydana gelen patlamayla ilgili teknik inceleme başlatıldığını duyurdu. Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silolarında meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlara şifa dileyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Derince'de TMO silosunda meydana gelen patlamayla ilgili teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silolarında meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlara şifa dileyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda, "Toprak Mahsulleri Ofisimizin Derince Liman Silosu'nda meydana gelen patlamada yaralanan kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Kocaelili vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Patlamayla ilgili teknik inceleme başlatılmış olup, gerekli çalışmalar yürütülmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA