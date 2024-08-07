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Tarım ve Orman Bakanı: Besi OTB sayısını 31'e çıkarmayı hedefliyoruz

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvansal üretim işletmelerinin ihtisas konusuna göre bir araya getirildiği besi organize tarım bölgesi (OTB) sayısını 9'dan 31'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvansal üretim işletmelerinin ihtisas konusuna göre bir araya getirildiği besi organize tarım bölgesi (OTB) sayısını 9'dan 31'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hayvansal ürün arzında artış sağlanarak iç talebin karşılanması, yenilikçi ve sürdürülebilir hayvancılık yöntemleri ile et-süt ürünleri başta olmak üzere hayvansal gıda üretiminde verimlik ve kaliteyi artırmaya yönelik besi OTB'ler kuruluyor. Kesintisiz üretim imkanı sunan bu bölgeler, altyapıyla destekleniyor, verimlilik ve sürdürülebilirliği artıracak şekilde tasarlanıyor ve sıfır atık ilkesine göre faaliyet gösteriyor. Besi OTB'ler, üretimin her safhasının kontrol edilmesi, hijyen, kalite ve verimin en üst seviyeye çıkarılması ile ucuz maliyetli üretimin teşvik edilmesi gibi alanlarda da avantaj sağlıyor.

'MODERN HAYVANSAL İŞLETMELERİN SAYILARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvansal üretim işletmelerinin ihtisas konularına göre bir araya getirildiği 9 besi OTB'yi faaliyete geçirdiklerini belirterek, tüzel kişilik kazandırdıkları 22 besi OTB ile faaliyete geçecek besi OTB sayısını 31'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Tüzel kişilik kazanan 42 OTB'den 22'sinin besi OTB olduğunu aktaran Yumaklı, bakanlık olarak hem bitkisel hem de hayvansal üretim için OTB'leri desteklediklerini ifade etti.

OTB'lerin içinde besi işletmeleri, sera işletmeleri, soğuk hava deposu, et entegre tesisi, yem fabrikası, paketleme, biyogaz ve gübre üretim tesisleri, idari ve sosyal alanlar ile yenilenebilir enerji tesisleri bulunduğunu vurgulayan Yumaklı, "Yetiştiricilerin ihtisaslaşmalarını sağlamayı, tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesine katkı sunmayı, orta ve büyük ölçekli modern hayvansal işletmelerin sayılarını artırmayı, markalaşma ve değerinden satış ile gelirleri artırmayı hedefliyoruz. Yine besi OTB'lerin, hayvansal ürün arzında önemli bir artış sağlayarak iç talebin karşılanmasında önemli rol oynayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

'MALATYA BESİ OTB'DE 2 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK'

Bakan Yumaklı ayrıca, son olarak Malatya Besi OTB'nin alt yapısını tamamladıklarını ve girişimcilerin hizmetine sunduklarını bildirerek, 3 bin 128 dekar alanda kurulan bölgede 97 adet işletme parseli ve 5 adet sanayi parselinin bulunduğunu aktardı. Bölgenin 16 bin 700 baş hayvan kapasiteli olduğuna işaret eden Yumaklı, "Malatya Besi OTB'de 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak. Alt yapı için güncel fiyatlarla 180 milyon TL harcandı. Malatya Besi OTB hem kente hem bölgeye hem de ülkemize önemli katkılarda bulunacak. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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