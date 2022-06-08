Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, orman yangınlarıyla mücadeleyi değerlendirdi Açıklaması - Haberler

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, orman yangınlarıyla mücadeleyi değerlendirdi Açıklaması

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, orman yangınlarıyla mücadeleyi değerlendirdi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, son günlerde 5 bin orman yangını söndürme işçisinin Orman Genel Müdürlüğüne kazandırıldığını belirterek, "Geçen yılki gücümüzün 3 katı; hem uçak hem helikopter hem dışarıdan kiraladıklarımız hem de kendi uçaklarımızı bu sene kullanacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, son günlerde 5 bin orman yangını söndürme işçisinin Orman Genel Müdürlüğüne kazandırıldığını belirterek, "Geçen yılki gücümüzün 3 katı; hem uçak hem helikopter hem dışarıdan kiraladıklarımız hem de kendi uçaklarımızı bu sene kullanacağız." dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Küresel Çevre Fonu (GEF) iş birliğiyle düzenlenen "Agro-Ekolojik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi" Projesi'nin tanıtım toplantısı ve doğrulama çalıştayına katılan Tiryaki, orman yangınlarına karşı alınan önlemler ve yürütülen mücadeleye ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Tiryaki, geçen yıl hem ülkede hem de dünyada yalnız iklim değişikliğine bağlı olmayan, insanların ihmalinden kaynaklanan yangınların da olduğuna işaret ederek, "Yaklaşık 20 yılda yanan ormanlardan daha fazlasını bir yılda maalesef kaybettik. Bize düşen; bu talihsiz durumdan ders almak." değerlendirmesinde bulundu.

Yangınların bir sezonunun olmadığını dile getiren Tiryaki, "Genellikle havaların daha sıcak olduğu dönemlerde, nemin iyice azaldığı ortamlarda orman yangınlarını daha fazla görüyoruz. Ortalama her yıl belli bir sayıda orman dışı alanlarda, tarlalarda, ormanlarda bu tür yangınlar oluyordu. Geçen yıl Amerika'daki yangın 105 gün aralıksız devam etti. Bizde geçen yılki büyük yangın 15 günde söndürüldü ama 20 yılda yanan orman kadar ormanımızı kaybettik." şeklinde konuştu.

Tiryaki, toprağın, ormanların, çevrenin, suyun korunması gerektiğini vurgulayarak, "İklim değişikliğinden sonra dünyanın gündeminde artık tarımsal alanlar, ormanlar, çevre; stratejik öneme haiz alanlar." dedi.

Ekipmanları, arazözleri, itfaiye araçlarını ve insan gücünü geçen yıla oranla artırdıklarını aktaran Tiryaki, "Son günlerde 5 bin orman yangını söndürme işçisini Orman Genel Müdürlüğümüze kazandırdık. Geçen yılki gücümüzün 3 katı; hem uçak hem helikopter hem dışarıdan kiraladıklarımız hem de kendi uçaklarımızı bu sene kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Yangınların önemli bir kısmının insan kaynaklı olduğuna, doğal kaynaklı çıkan yangınların yüzde 1'ler seviyesinde olduğuna dikkati çeken Tiryaki, vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı.

Bakan Yardımcısı Tiryaki ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda incelemelerde bulunduktan sonra sazan balığı sağımı gerçekleştirdi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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