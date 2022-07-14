Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı: Çin Bereketli Bir Sonbahar Hasadı İçin Tüm Çabayı Gösteriyor

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilisi Pan Wenbo'nun Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Çin, sonbaharda bereketli bir harman geçirmek ve 2022'deki tahıl üretiminin 650 milyar kilogramın üzerinde kalmasını sağlamak adına gereken bütün çabayı gösteriyor. Basın toplantısında konuşan Pan, tarım arazilerinin yönetiminin güçlendirilmesi ve hava durumundan kaynaklanan felaketler, bitki hastalıkları ile zararlılara karşı hazırlığın artırılması ve sonbaharda iyi bir hasat için çaba gösterildiğini söyledi.

Pan, sonbahar tahıllarının ekim alanında bu yıl istikrarlı bir genişleme kaydedilmesinin bereketli bir hasat için gereken sağlam zemini oluşturduğunu ifade etti. Resmi veriler, bu yılın yaz hasadında ülkenin toplam tahıl üretinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde bir artarak 147,39 milyon tona çıktığını ve yaz tahıllarının ekim alanları ile hektar başına verimin de arttığını gösteriyor. Pan, yaz tahıl hasadının ülkenin fiyatları sabit tutması ve ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturması için gereken kuvvetli desteği sağladığına da dikkat çekti. Çin, bu yıla dair hükümet çalışma raporuna göre 2022'de yılın tamamındaki tahıl üretimini 650 milyar kilogramın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Xinhua / Güncel