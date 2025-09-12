Tarım ve Gıda İhracatında Gelecek Vizyonu Paneli İzmir'de Düzenlendi

İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu iş birliğinde "Tarım ve Gıda İhracatında Gelecek Vizyonu Paneli" düzenlendi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül, kurulun çözüm önerilerini doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na sunma yetkisine sahip olduğunu belirterek, bu sayede sektör sorunlarının üst düzeyde ele alınabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin stratejik tarım ürünlerinde genel olarak yeterli üretim kapasitesine sahip olduğunu ve ihracatta ciddi artışlar görüldüğünü aktaran Gül, tarım diplomasisinin Türkiye'nin küresel entegrasyonu ve bölgesel güç olma hedefleri açısından kritik olduğunu, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Gül, iklim değişikliği ve su yönetiminin tarım sektörü üzerindeki etkilerine de değinerek, su altyapısının geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasının, açlıkla mücadelede kilit rol oynayacağını anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise İzmir'in Türkiye'nin tarım üretiminde ve ihracatında önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

Bakanlığın, su tüketimi yüksek ürünlerden daha verimli ve düşük su tüketimli ürünlere geçilmesi yönünde çalışma yürüttüğünü aktaran Şahin, artık üretim kararlarının su kaynaklarının göz önünde bulundurularak alınacağını belirtti.

Şahin, iklim değişikliğine karşı sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretimin tarımsal ihracatta vazgeçilmez kriterler arasına girdiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Tarım Kurulu ve Türk Tarımsal Diplomasi Grubu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu da Türkiye'de tarım ve hayvancılığın stratejik öneminin altını çizdi ve tarımın gelecek nesillere bir emanet olduğunu anlatarak, sürdürülebilirliğe sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak ve EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Mehmet Ali Işık da panelin açılışında birer konuşma yaptı.

Panel oturumlarında ise hububat, bakliyat, yaş meyve-sebze, kuru meyve ve organik ürünlerden, tohumculuk ve tarım teknolojilerine, su ürünleri, tıbbi-aromatik bitkiler ve zeytin ile zeytinyağına kadar tarım ve gıda ihracatının farklı alanları ele alındı.

Katılımcıların, sektörün mevcut durumu ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmasıyla panel sona erdi.