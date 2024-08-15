Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Temmuz Ayında Yıllık Yüzde 41,07 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının temmuz ayında yıllık yüzde 41,07 arttığını, aylık yüzde 1,74 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,74 azalırken; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,61 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,55 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,72 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,78 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,57 artış ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünlerde yüzde 0,12 azalış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 157,48 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 16,48 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.