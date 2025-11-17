Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Ekim 2025'te Yüzde 45,40 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nin Ekim 2025 verilerini açıkladı. Buna göre endeks yıllık yüzde 45,40, aylık ise yüzde 4,00 arttı.

TÜİK'in verilerine göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,83 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimler, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,13, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,35, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12,00 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 1,75 artış görüldü.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup, yüzde 137,84 artış ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler olurken, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 28,84 artış ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.