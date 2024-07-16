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Tarım Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 54,58 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Endeks yıllık yüzde 54,58, aylık yüzde 1,95 artış gösterdi. Sektörlerde tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,99 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,59 artış gerçekleşti.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; endeks yıllık yüzde 54,58, aylık yüzde 1,95 arttı.

TÜİK, haziran ayı tarım üretici fiyat endeksini (Tarım ÜFE) açıkladı. Buna göre, endeks haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,91, bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 54,58 ve on iki aylık ortalamaya göre yüzde 61,49'luk artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,99 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,59 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,72 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,23 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,01 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 156,24 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 22,70 azalış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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