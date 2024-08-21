Tarım Reformu Genel Müdürü: Bu Yıl 91,5 Milyar Lira Tarımsal Destek Bütçesi Verildi

Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, "Bu yıl 91,5 milyar lira tarımsal destek bütçesi verdik. Bunun 61 milyarını ödedik, 2-3 ay içinde de kalanı ödeyeceğiz." dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen Kayseri İli IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısına katılan Yıldız, IPARD III Programı kapsamında 3. başvuru çağrısına çıkıldığını anımsattı.

IPARD III'ün 81 ili kapsadığına dikkati çeken Yıldız, "IPARD III'te 785 milyon avroluk bir bütçeyle hareket edeceğiz. Bu 7 yıllık bir program. Her ne kadar 2021-2027 gibi gözüküyor olsa da aslında program 2024'te başlamış olacak ve 2030'a kadar sürecek." diye konuştu.

Programda kırsal altyapı tedbirini getirdiklerini, kırsal kalkınmanın en önemli ayaklarından birinin de kırsal altyapının güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 156 milyon avroluk bir bütçemiz olacak. Kırsaldaki yerleşim yerlerimizin muhtarlıklar, belde ve ilçe belediyeleri ile özel idare dahil olmak üzere hibe programlarına dahil edeceğiz. Bunlar yüzde 100 hibe olacak. Böylece köy yollarından tutun da internet altyapısına kadar bütün köprülerle oraya ulaşabilir şartlarını sağlayacak her türlü altyapıyı hibe yöntemiyle sağlamış olacağız. Böylece hem bakanlık hem devlet olarak en ücra köşedeki yerlere hibe başlığı altında elimizdeki kaynakları sunmuş olacağız. Sürecin sağlıklı yürüyebilmesi için sizlerin sistemde olması gerekiyor. Ayrılan bu kaynakların da heba olmaması ve yatırıma dönüşmesi lazım. Devlet olarak ciddi kaynaklar ayırıyoruz, ciddi hibeler veriyoruz. Bunların da vatanımıza, milletimize hayırlı bir şekilde dönüşünün sağlanması için mücadele ediyoruz."

Verilen tarımsal desteklere de değinen Yıldız, "Bu yıl 91,5 milyar lira tarımsal destek bütçesi verdik. Bunun 61 milyarını ödedik, 2-3 ay içinde de kalanı ödeyeceğiz. Önümüzdeki senede 138 milyara yakın bir destek bütçesini üreticilerimize vereceğiz. Kırsalda yaşayan insanlarımızın kentte yaşıyormuş gibi gelirlerinin aynı seviyede olmalarını, aynı imkanlara ulaşabilmelerini sağlamak için böyle programlar ortaya koyuyoruz. Onun için 'kırsal' tırnak içinde söylüyorum, geri kalmış bölge olarak değil, yaşanabilir bölge olarak tanınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, kiralama yöntemiyle atıl durumdaki arazilerin üretime kazandırılacağına dikkati çekerek, üst üste 2 yıl işlenmeyen arazilerin devlet kanalıyla kiraya verileceğini aktardı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen kentin aynı zamanda bir tarım şehri de olduğunu ifade etti.