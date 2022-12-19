Tarim Petrol Sahası, Xinjiang'ın Güneyine 50 Milyar Metreküpten Fazla Doğalgaz Tedarik Etti

URUMQİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina'ya bağlı Tarim petrol sahası Pazar günü yaptığı açıklamada, Xinjiang'ın güneyine şimdiye kadar 50 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz tedarik ettiğini söyledi.

URUMQİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina'ya bağlı Tarim petrol sahası Pazar günü yaptığı açıklamada, Xinjiang'ın güneyine şimdiye kadar 50 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz tedarik ettiğini söyledi.

Tarim petrol sahasından Xinjiang'ın güneyine sadece bu yıl 5,3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilirken bu doğalgaz, eyaletin güneyindeki beş ilin sakinlerinin kullanımına sunuldu.

Şirketten verilen bilgiye göre, şu ana dek Xinjiang'ın güneyinde yer alan 42 ilçe ve kente doğalgaz taşıyan toplam 3.000 km'den uzun boru hattı döşenirken, bölgede 73 adet doğalgaz tedarik istasyonu da kuruldu.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Tarim Havzası, ülkenin toplam doğalgaz üretiminin altıda birini karşılayan önemli bir petrol havzası olma özelliği taşıyor.