Tarim Petrol Sahası 200 Megavatlık Fotovoltaik Elektrik Üssü İnşa Etti

URUMQİ, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina'nın Tarim petrol sahası şubesi, Cumartesi günü, ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde 200 megavatlık bir fotovoltaik (PV) elektrik projesinin inşasını tamamladığını duyurdu.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarim Çölü Yolu üzerindeki kuyu istasyonunda fotovoltaik paneller kuran PetroChina'nın Tarim petrol sahası şubesi çalışanları görülüyor, 29 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

URUMQİ, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina'nın Tarim petrol sahası şubesi, Cumartesi günü, ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde 200 megavatlık bir fotovoltaik (PV) elektrik projesinin inşasını tamamladığını duyurdu.

Yeni fotovoltaik elektrik üssü yılda 400 milyon kilovat-saat elektrik üretebilir. Şirket, fotovoltaik elektrik üssünün başarılı biçimde faaliyete geçmesinin petrol sahasında bir enerji üssü inşasının yeni bir aşamasının başlangıcını teşkil ettiğini açıkladı.

Üs, Yuli ilçesindeki 100 megavatlık fotovoltaik elektrik projesini ve Qiemo ilçesinde 100 megavatlık bir projeyi kapsıyor. Toplamda 7.176 mu (yaklaşık 478 hektar) alana yayılan üssün yıllık elektrik üretimi bölgede yaşayan yaklaşık 500.000 kişinin tüm bir yıl boyunca elektrik talebini karşılayabilir. 124.000 ton standart kömürün ürettiği enerjiye eşdeğer olan bu güç, karbondioksit emisyonlarını yılda 269.000 ton azaltacak.

Halihazırda petrol sahası yerel kara, rüzgar, güneş kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmayı ve aynı zamanda Xinjiang'da gelecekte daha fazla temiz enerji projesi başlatmayı planlıyor.