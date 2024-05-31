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Tarım, Orman ve Balıkçılık Sektörü 2024 Yılının İlk Çeyreğinde Yüzde 4,6 Büyüdü

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, tarım, orman ve balıkçılık sektörünün 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ocak-mart dönemi büyüme rakamlarına ilişkin, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Üreticilerin ve çiftçilerin emeğinin ülke ekonomisine güç kattığını vurgulayan Yumaklı, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü. Hayırlı olsun." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Tarım ve Orman Bakanı Balıkçılık Ekonomi Güncel Haberler

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