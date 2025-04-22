Tarım Orman Şurası "Bereketin Yüzyılı"na rota çizecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, 28-30 Nisan'da 4'üncü kez gerçekleştirilecek Tarım Orman Şurası için son hazırlıkları yaparken etkinlikte Türkiye Yüzyılı'nı "Bereketin Yüzyılı"na dönüştürmek için atılacak adımlara yön verilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, daha önce 1997, 2004 ve 2019 yıllarında yapılan Tarım Orman Şurası, bu yıl 4. kez toplanacak. Şura, 28-30 Nisan'da " Türkiye Yüzyılı Bereketin Yüzyılı" temasıyla gerçekleştirilecek.

Etkinliğin vizyonu "bilimsel temelli yaklaşım", "katılımcılık ve işbirliği", "sürdürülebilirlik", "yenilikçilik" ve "gelecek odaklı bakış açısı" başlıklarından oluşuyor.

Tarım ve ormancılığa ilişkin gelecek stratejilerinin belirlenmesi için 4. Tarım Orman Şurası'na 1339 üye kaydedildi. Şura üyeleri, 87 üniversiteden 251 akademisyen, 229 sivil toplum kuruluşu (STK), oda, birlik ve kooperatiften 355 temsilci, özel sektörden 178 yetkili ve 555 uzman kamu personelinden oluşturuldu.

Şura için hummalı hazırlık

Şuraya hazırlık amacıyla 30 Ocak'ta "Şura Açılış Programı ve Hazırlık Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda Tarım Orman Şurası'na ilişkin çalışma grupları oluşturuldu. Bu gruplara ilişkin görev dağılımı ve çalışma içerikleri de belirlendi.

Katılımcılar, kapsayıcı ve gelecek odaklı bakış açısıyla tarım, gıda, orman ve su sektörlerinde gelecek 10 yılları kapsayacak planlamalar yapmaya başladı. Sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve ülkenin kalkınma hedeflerine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürütüldü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu süreçte, "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar", "Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi", "Tarım Ekonomisi Atölyesi" ve "Tarım Diplomasisi Atölyesi" programlarına katılarak süreçlere ilişkin bilgi verdi.

Tarım Orman Şurasının ay sonunda tamamlanmasını müteakip Sonuç Bildirgesi'nin mayısta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Şuranın hedefleri

4. Tarım Orman Şurası, bilimsel temelli olarak yenilikçilik ve gelecek odaklı bakış vizyonuyla faaliyetlerde bulunacak.

Şurada belirlenecek yol haritasıyla tarımsal üretimin gelecek perspektifiyle dinamik bir yapıda planlanması, tarımsal politikaların bütüncül ve etkin şekilde yönetilmesi, gıda güvencesi ve güvenliğinin temin edilmesi, gıda israfının önlenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, sürdürülebilir kırsal kalkınma hedeflerine ulaşılması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, sürdürülebilir ormancılığın, tarımsal sulamanın ve su kaynaklarının korunmasının etkin ve verimli yönetimi amaçlanıyor.

Şuranın hedefleri arasında, iklim değişikliğini dikkate alarak toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, tarıma dayalı sanayi, lojistik gibi temel konulara odaklanılarak tarımsal piyasaların düzenlenmesi, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması ve dünyada tarım alanındaki etkin konumunun güçlendirilmesi de yer alıyor.

16 başlıkta çalışma grupları son hazırlıkları yapıyor

Şuraya ilişkin 16 başlıkta çalışma grubu oluşturuldu ve 5 başlıkta atölye çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma gruplarının alanları şöyle:

"Bitkisel üretim", "destekler ve politikaların geleceği", "doğal yaşam döngüsü ve biyoçeşitlilik", "entegre ve sürdürülebilir ormancılık yönetimi", "gıda güvencesi, güvenliği ve israfla mücadele", "hayvansal üretim", "iklim değişikliğine uyum", "kırsal kalkınma, kırsalda yaşamın geleceği ve istihdam", "su ürünleri üretimi", "su yönetimi ve verimliliği", "tarıma dayalı sanayi, stok yönetimi ve lojistik", "tarımda dijitalleşme, veri tabanlı tarım ve teknolojik gelişim", "tarımsal pazarlama ve finansman", "tarımsal risk ve afet yönetimi", "tarımsal yapıda etkin dönüşüm" ile "uluslararası tarımsal gelişmelere uyum ve rekabet".

Şuranın atölye konuları ise "Kırsalda sürdürülebilir yaşam", "iklim değişikliği sürecinde ormanlar", "tarım diplomasisi", "tarım, orman ve gençlik" ile "tarım ekonomisi" olarak tespit edildi.

Çalışma grupları da üyeleriyle çalışmalar yürüterek sonuç bildirgelerini hazırladı. Şuranın, tarım ve ormancılık alanında "Türkiye Yüzyılı"na rehber olması bekleniyor.