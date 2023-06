Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş'dan 'Orman Yangınları' Uyarısı: "Temmuz Ayı Ortalarında Akdeniz Kuşağında Hava Sıcaklığının 40-44...

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, yaz aylarının gelmesiyle birlikte her yıl yaşanan orman yangınlarıyla ilgili alınması gereken önlemleri ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Durmuş, “Aldığımız bilgiye göre; NASA bu konuda uyarıyor. Temmuz ayı ortalarında Akdeniz kuşağında hava sıcaklığının 40-44 dereceyi aşacağı, nemin düşük olacağı ve rüzgârın olacağı haberi veriliyor. Bu yangın için risklidir. Her an yangın çıkabilir demektir bu. Yanan ormanlar hepimizin geleceğidir. Yangın çıkmadan önce koruyucu tedbirlerin alınmasını ve burada gerçekten nitelikli insanların istihdamı sağlanması ve yangın ile mücadelenin uzman insanlarla yapılması gerekir” uyarısında bulundu.