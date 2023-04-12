Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş'a Verilen Maaştan Kesme Cezası Mahkeme Tarafından İptal Edildi: "Yetkililer Bundan Sonra Yargı Önünde Hesap...

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, 2021 yılındaki orman yangınlarına ilişkin açıklamaları nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen maaştan kesme cezasının iptali istemiyle açtığı davayı kazandı. Durmuş, “Bugün, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 2023/33 karar sayısı ile son cezayı da kaldırmış durumdayız. Biz, bugünden itibaren karşı davaları hazırlayıp kurum hakkında tazminat davasını açacağız. Yetkililer bundan sonra yargı önünde hesap verecektir” dedi.

CEYLAN SAĞLAM

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, 2021 yılındaki orman yangınlarına ilişkin açıklamaları nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen maaştan kesme cezasının iptali istemiyle açtığı davayı kazandı. Durmuş, "Bugün, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 2023/33 karar sayısı ile son cezayı da kaldırmış durumdayız. Biz, bugünden itibaren karşı davaları hazırlayıp kurum hakkında tazminat davasını açacağız. Yetkililer bundan sonra yargı önünde hesap verecektir" dedi.

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş hakkında, Cumhuriyet gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu'nun gündeme getirdiği "Türkiye'nin kıyı şeridinde 2021 yılında yaşanan orman yangınlarının ardından yapılan ihalelerde metreküp emval maliyetinin 25 kat düşük hesaplandığı" iddiasıyla ilgili açıklamaları nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs 2022 tarihinde disiplin soruşturması başlatılmıştı. Disiplin soruşturması sonucunda Durmuş'a 1/2 oranında maaş kesme cezası verilmişti.

Şükrü Durmuş, maaş kesme cezasının iptali istemiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı. Davanın karar duruşması 23 Mart'ta yapıldı. Mahkeme, kararını bu hafta içinde Durmuş'a tebliğ etti. Mahkeme, Durmuş'a verilen 1/2 oranında maaş kesme cezasını kaldırdı.

Durmuş, mahkemenin iptal ettiği disiplin cezası nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı dava açacaklarını söyledi ve ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"SON CEZAYI DA KALDIRMIŞ DURUMDAYIZ"

"Sendikamız Tarım Orman-İş'in genel başkanı sıfatı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün hukuksuz uygulamalarına karşı hiçbir dönem susmadık. Gereken açıklamaları, karşı duruşumuzu ortaya koyduk. Hukuksal mücadele yürüttük, fiili mücadele yürüttük. Bunların karşısında, vicdanlarda haklı olmamıza rağmen ve iddia ettiğimiz hiçbir konu karşı tarafta aksi ispat edilmemesine rağmen kurum tarafından sürekli cezalandırıldık. Son 5 yılda hakkımda 15 kez idare soruşturma yürütüldü. Bu soruşturmalar neticesinde ağırlaştırılmış cezalara maruz kaldık. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi kapsamında tarafıma 1/2, 1/4, 1/8 oranında 11 kez ceza verildi. Bu cezaları yargıya taşıdım ve bugün Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 2023/33 karar sayısı ile son cezayı da kaldırmış durumdayız. Yani idare mahkemesi oybirliği ile haklılığıma karar verdi ve verilen cezayı yargı kararı ile ortadan kaldırdı.

"YETKİLİLER, BUNDAN SONRA YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

Bundan sonra izleyeceğimiz yol; yıllardır Orman Genel Müdürlüğü'nün hakkımızda yürüttüğü bu baskıcı politikalar sonucu sendikamız ve şahsım ciddi olarak maddi ve manevi kayıplara uğradık. Biz, bugünden itibaren gerek Tarım ve Orman Bankalığı gerekse Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu cezalar karşısında karşı süreci başlatmış bulunuyoruz. Kurum yetkilileri, özellikle kurum amirlerine baskı yaparak sendikamız Tarım Orman-İş üyelerinin istifaya zorlanmasını emretmiştir. Ama buna rağmen sendikamızın onurlu üyeleri, sendikasına sahip çıkmaya devam etmiştir. Bundan sonra da böyle olacak. Biz, bugünden itibaren hukukçularımız, karşı davaları hazırlayıp kurum hakkında tazminat davasını açacağız. Yetkililer bundan sonra yargı önünde hesap verecektir."