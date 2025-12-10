Haberler

Tarım Orkam-Sen: Bakanlığın Yazısı Tarafgirlik ve Sendikal Reklam Niteliğinde

Güncelleme:
Tarım Orkam-Sen, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrol ve arazi ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada yalnızca yetkili sendikayı öne çıkarmasını 'liyakatsizlik ve tarafgirlik' olarak nitelendirdi. Sendika, Danıştay kararının ortak bir mücadele sonucu alındığını vurguladı.

(ANKARA) - Tarım Orkam-Sen'den yapılan açıklamada, kontrol ve arazi ödemelerinin mahsuplaşmasına ilişkin Danıştay kararına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kurum içi yazısında yalnızca yetkili sendikayı öne çıkarmasına tepki gösterilirken, bu durum "açık bir liyakatsizlik ve tarafgirlik örneği" olarak nitelendirildi.

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası ( Tarım Orkam-Sen), hizmet kolundaki emekçilerin hakkını gasp eden kontrol ödemesi ile arazi ödemesinin mahsuplaşmasına karşı açtıkları davaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın kurum içi bilgilendirme yazısında yalnızca "yetkili sendika"yı gündeme getirmesini eleştirdi.

Açıklamada, Danıştay'ın söz konusu uygulamaya ilişkin davada verilen kararın geçtiğimiz gün kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatılarak, Bakanlık tarafından merkez ve taşra teşkilatlarına gönderilen yazının "açık bir liyakatsizlik ve tarafgirlik" örneği olduğu belirtildi.

Bakanlığın, davayı yalnızca yetkili sendikanın açmış gibi göstererek gerçekleri çarpıttığı ifade edilen açıklamada, bu hukuksuz uygulamaya karşı dava açan sendikalar arasında Tarım Orkam-Sen'in de bulunduğu, Danıştay kararının tüm emek örgütlerinin ortak hukuk mücadelesi sonucunda alındığı vurgulandı.

Metinde, Bakanlığın diğer sendikaları yok sayarak yalnızca yetkili sendikanın adını öne çıkarmasının kamu yönetiminin tarafsızlığına gölge düşürdüğü ve sendikal reklam niteliği taşıdığı kaydedildi. Açıklamada, bu durumun "sehven" yapılmış olması dilenmekle birlikte, Genel Müdür'ün yazıya bizzat imza atmış olmasının maksatlı bir tutum olduğunu gösterdiği savunuldu.

Açıklamada, yetkili sendikanın iki buçuk yıldır yaşanan hak kaybına ilişkin hiçbir eylemde bulunmadığı, buna rağmen kararın açıklanması sonrası "sahiplenme telaşına düştüğü" belirtilerek, "Genel Müdürlüğün bu tutumunu kınıyoruz. Tüm sendikaları yok sayan bu partizan yaklaşımın derhal düzeltilmesini, kurum içi yazının tarafsızlık ilkesine uygun biçimde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Emekçinin hakkı kimsenin reklam malzemesi değildir. Bu mücadeleyi tüm emekçiler adına biz yürüttük, yürütmeye de devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
