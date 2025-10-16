Tarım Lisesi Öğrencileri Fidan Dikerek Uygulamalı Eğitim Alıyor

Hatay'da tarım lisesi öğrencileri, fidan dikerek hem okullarının çevresini yeşillendiriyor hem de uygulamalı eğitim alıyor.

Demirköprü Mahallesi'ndeki Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrenciler meslek dersleri kapsamında fidan dikimi yapıyor.

Bahçede işledikleri derslerde toprağın yapısı, bitki türleri ve sulama konusunda teorik bilgiler edinen öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini de okul çevresinde gerçekleştiriyor.

Öğretmenlerinin öncülüğünde çam, defne, limon ve mandalina fidanlarını toprakla buluşturan öğrenciler, eğitimlerini yerinde deneyimleme şansı buluyor.

Diktikleri fidanların bakımlarını ve büyüme süreçlerini de kendileri takip eden öğrenciler, çevre bilinci kazanıp okullarını güzelleştirmenin yanı sıra mesleki deneyim de kazanıyor.

Fidanlar toprak analizi yapılarak dikiliyor

Tarım ve teknoloji bölümü öğretmeni Müşaik Ekin, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından göreve başladıkları okulu öğrencilerle güzelleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin doğayla iç içe olabilmeleri için meslek derslerini okul bahçesinde yaptıklarını anlatan Ekin, şöyle konuştu:

"Biz öncelikle toprağımızı hazırladık ardından da fidan dikiminden başlamak istedik. Hem okulumuz yeşil görünsün hem de öğrencilerimizin bu işi uygulayarak öğrenmelerini istedik. Çam, limon ve değişik meyve türlerinden fidanları öğrencilerimize ektirdik. Burada öğrencilerimiz için hem etkinlik oluyor hem sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. Öğrenciler çevre bilinci de kazanıyor. Aynı zamanda öğrencilerin kendi ektikleri fidanların büyüdüğünü görmeleri onları çok mutlu ediyor."

Ekin, fidan dikimlerini toprak analizi ve ekilecek fidan kökünün büyüme durumuna göre ölçerek yaptıklarını dile getirdi.

Meslek eğitim kapsamında fidanların sulama ve budama işlemlerini de öğrencilerin yaptığını anlatan Ekin, çocukların bir yandan öğrenirken diğer yandan da fidanlara sahip çıkmalarının çok kıymetli olduğunu belirtti.

Öğrenciler uygulamalı eğitimden memnun

Son sınıf öğrencisi Cemil Erdoğan da meslek dersleri kapsamında yaptıkları çalışmayla hem eğlenceli vakit geçirdiklerini hem de okullarını yeşillendirdiklerini söyledi.

Toprağın yapısından fidanın özellikleri ve bakımına kadar her şeyi teorik ve uygulamalı olarak öğrendiklerini anlatan Erdoğan, aldıkları eğitimin iş hayatında kendilerine büyük katkısının olacağına inandığını belirtti.

Öğrencilerden Fatma Zehra Altuntaş da diktikleri fidanları her gün kontrol ettiklerini dile getirdi.

Uygulamalı eğitimin çok önemli olduğunu kaydeden Altuntaş, "Burada bitkilerin ne kadar mesafede büyüyeceğini, ne kadar suya ihtiyacı olduğunu, ne kadar derinlikte dikilmesi gerektiğini öğreniyoruz. Bunlar bize gelecekte de faydalı olacak çalışmalar." diye konuştu.