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Tarım Kredi Pazarlama'da Dolandırıcılık Soruşturması: 4 Kişi Tutuklandı

Tarım Kredi Pazarlama'da Dolandırıcılık Soruşturması: 4 Kişi Tutuklandı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'ye yönelik dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Muhasebe yöneticisi G.B'nin usulsüz alımlarla 5.6 milyon lira ödeme aldığı iddia ediliyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'ye yönelik dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Genel Müdürlüğü Saray Mahallesi'nde bulunan Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'ye yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden G.B, E.T, A.U. ve S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ü.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'de muhasebe yöneticisi G.B'nin, ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan firmalar üzerinden usulsüz alımını gerçekleştirdiği iddiaları üzerine, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemelerde, gerçekte herhangi bir ürün teslim etmeyen 3 şirketin sahte satış göstererek 5 milyon 644 bin 414 liralık ödeme aldığı belirlenmişti. Polis ekiplerince 7 Ocak'ta Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda G.B'nin aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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