Tarım Kredi Marketlerinde İndirimli Satışlar Pazartesi Günü Başlayacak Tarım Kredi Kooperatifleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği “fiyat indirimi” talimatının ardından, marketlerindeki 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini açıkladı. Tarım Kredi Kooperatifleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği "fiyat indirimi" talimatının ardından, marketlerindeki 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne, marketlerinde sattığı temel tüketim maddelerinin fiyatlarında indirim yapması talimatı verdiğini açıklamış, bu marketlerde satılan 30-40 ürünün fiyatında indirim yapılacağını söylemişti. Tarım Kredi Kooperatifleri, bugün yaptığı açıklamada, marketlerindeki indirimli fiyat uygulamasının 15 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Açıklamada, indirim uygulanacak ürünler şöyle sıralandı: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi." ET ÜRÜNLERİNDEKİ İNDİRİMLER AYRICA DUYURULACAK Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan marketlerde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak. ANKA / Güncel Güncel Haberler

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