Son dakika haberi | TARIM KREDİ MARKETLERİNDE İNDİRİMLİ SATIŞ BAŞLADI

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 30'u aşkın üründe Indirim yapıldı. İndirimler bugünden itibaren geçerli oldu. Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, şeker, tavuk ürünler, tam yağlı süt, bal, zeytin çay, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu gibi ürünlerde fiyatlar düştü. Daha önce 5 kilosu 64 lira 50 kuruş olan un, bugün itibarıyla 50 lira oldu. Ayçiçek yağında ise 5 litre yağ 162 lirayken, 146 lira 90 kuruşa düştü. 1 kilo çay ise 66 lira 90 kuruştan 59 lira 90 kuruşa düştü. Temizlik ürünlerinde de indirim yapıldı. 5 kilo toz deterjan 78 lira 90 kuruştan 64 lira 90 kuruşa düştü. Satışların başlamasıyla Bağcılar'da bulunan markette sabahın erken saatlerinde kalabalık oluştu. Vatandaşlar fiyatları uygun bulduğunu belirtti.

"FİYATLAR GAYET UYGUN AMA BAŞKA MARKALARA YER VERİLMELİ"

Bilal Kaya ise "Yağ aldım, patates ve soğan aldım. Piyasaya göre fiyatlar daha uygun. Toplam 170 lira ödedim" dedi.