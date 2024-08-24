Mersin'de Mevsimlik İşçilerin Çocuklarına Eğitim Desteği

MERSİN'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Çocuklar Güvende Programı kapsamında, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi mevsimlik işçilerin çocuklarının eğitimlerine ilişkin saha çalışmasına başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 'Çocuklar Güven Programı' çerçevesinde oluşturulan Mobil Tespit Ekibi ve Okul Mobil Tespit ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesi sahaya çıktı. Bahçe ve tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin eğitim gören çocuklarına yönelik tespitler yapan ekipler, aileleri de bilgilendirdi. Çocuklar Güvende Programı hakkında bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Çocuklar Güvende Programı Koordinatörü Sosyal Hizmet Uzmanı İbrahim Halil Polat, risk altındaki çocuklara yönelik tespit, yönlendirme ve izleme çalışmalarını anlattı. Projede alanında uzman personellerin yer aldığını belirten Polat, "Mersin özelinde mobil ekiplerimiz var. Haftanın her günü sahada olup çalışmalar yürütmektedir. Sokakta çalışan ve çalışılan çocuklara yönelik. Aynı zamanda tarımda, sanayide ve diğer yerlerde çalışan çocuklara yönelik tespit çalışmaları yürütülmektedir. Tespit edildiği takdirde çocuklara yönelik sosyal hizmet merkezli çocuk odaklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalarda çocuğun yüksek yararı gözetilmekte. Kanunu kapsamında bize verilen yetkiler doğrultusunda çocuklara sağlık, eğitim, danışmanlık ve bakım tekbiri gibi konularında uygun görülen tedbirler uygulanmakta. Bu kapsamda tedbire gerek duyulmayan durumlarda izlenme takip aşamasına alıyoruz. İzlenme takip aşamasındaki ekip arkadaşlarımızla beraber düzenli olarak ailelinin yanında oluyoruz, destekliyoruz. Ailenin genel olarak yaşadığı problemler varsa bunlara yönelik çalışmaları yürütüyoruz. Aynı zamanda bakanlığımızın hizmet kontrolü de aynı şekilde devam ediyor. Aynı zamanda çocukların eğitim ve öğretim hayatlarında okullaşma süreciyle ilgileniyoruz. Bu süreci çok aktif bir şekilde Türkiye'de yürütüyoruz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak. Mersin Özel'inde de aynı şekilde yapıyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI İLK ANDAN SON ANA KADAR TAKİP EDİYORUZ'

Mersindeki özel okullar hariç, tüm okulları ziyaret ettiklerini belirten Polat, "Bu okullarda çalışmalar yürüttük. Okullarda çocukların ihmal ve istismar durumlarına yönelik okullaşma sürecine yönelik okulla devamsızlık yönünden bilgilendirmeler yapıldı. Aynı zamanda tarım alanında bu bölgelerde çalışan çocukların okullaşma sürecini sağlıyoruz. Bu kapsamda hizmetlerimiz yürütülüyor ve oradaki bulunan rehber öğretmenler, rehberlik araştırma merkezindeki çalışan hocalarımız bize bildirimde bulunuyor. Okul ekibimiz hemen tespitte gidiyor. Gereken tüm sosyal hizmet merkezliliği modellerimizi anlatıyoruz. Uygulanmaya başlıyoruz. İlk andan son ana kadar. Şimdi ve burada ilkesiyle hareket ediyoruz. Aynı zamanda bu süreci ilerletirken dosyayı aynı şekilde hizmet ve takip ekibimiz tarafından da düzenli olarak takip ediliyoruz" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAYATLARINDAN MAHRUM KALMAMALARI'

Mezitli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli sosyal hizmet uzmanı Filiz Gök ise şu bilgileri verdi:

"Çocuklar Güvende Programı kapsamında izleme ve takip çalışmaları için saha çalışması yapıyoruz. Tarım alanında çalışan çocuklarımızın hem tespitini hem de aileleri bu konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmayı, çocukların eğitim hayatlarından geri kalmaması için, eylül ayında açılacak olan okul dönemine bir hazırlık çalışması yaptık. Bu kapsamda önceliklerimiz, eğitim hayatından mahrum kalmamaları çocukların. Sahadayız, sahada çocuk işçileri takip ediyoruz, tespit ediyoruz, aileleriyle ilgili görüşmeler yapıyoruz. Bu çocuklarla ilgili alınması gereken herhangi bir tek bir kararı varsa bunları yerinde getiriyoruz. Gerekiyorsa ailelerimizi ekonomik açıdan destekliyoruz. Bu kapsamda okullarla birlikte görev alıyoruz. Okullardaki rehberlik servisleriyle, idarecilerle, sınıf öğretmenleriyle birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Sınıf öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz bu konuda bizim için çok önemli. Tespit ettikleri herhangi bir ihmal, istismar veya ekonomik yoksulluk durumu varsa, çocuğun bir şekilde temel haklarından mahrum kalma durumu varsa bu konuda bize bilgilendirme yapıyorlar. Gerekli sosyal inceleme raporlarını hazırlıyorlar. Bunlarla ilgili biz de hane ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hanelerde çocuğun ve ailenin yaşadığı ortamı görüyoruz. Burada bizim yapmamız gereken herhangi bir sosyal hizmet modeli varsa bunu gerçekleştiriyoruz. Veyahut da ailenin duyduğu, ihtiyaç duyduğu başka bir hizmet, başka bir talep varsa bunları gerçekleştirmeye yönelik gerekli yönlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde bir çalışmamız var. Konuyla ilgili hazırlanmış broşürlerimiz de var. Bunları vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. En azından okuyarak daha çok akılda kalmasını sağlıyoruz."