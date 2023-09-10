Tarım işçilerinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası cenazeler adli tıpa kaldırıldı

Şanlıurfa'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden tarım işçileri Bahar Akkuş, Ayşe Özçakır ve Fethiye Kasap'ın cenazeleri, olay yerinde yapılan inceleme sonrası adli tıp morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 17 kişiden 4'ünün durumu ise hala ciddiyetini koruyor.

CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI

Şanlıurfa'da tarım işçilerini pamuk tarlasına taşıyan ancak lastiğinin patlamasıyla istinat duvarına çarpan minibüste hayatını kaybeden Bahar Akkuş (20) Ayşe Özçakır (23) ve Fethiye Kasap'ın (35) cenazeleri olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren 17 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.