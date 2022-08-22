Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 20 yaralı Güncel Haberler AMASYA'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün, otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü, çocuk 20 kişi yaralandı. AMASYA'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün, otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü, çocuk 20 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Amasya-Çorum kara yolu Kayabaşı mevkisinde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Ahmet Şimşek yönetimindeki 63 AAR 575 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Recep Sinan Aşık'ın kullandığı 05 AAR 080 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 3'ü çocuk, 20 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara Amasya Güncel Haberler

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