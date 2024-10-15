Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Traktöre Çarptı: 1 Yaralı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün traktöre çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tavas'tan Karacasu'ya seyir halinde olan H.F'nin kullandığı 20 HT 339 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Ataeymir Mahallesi'nde H.İ'nin kullandığı 09 H 7367 plakalı traktöre çarptı.
Kazada traktörden düşen E.İ. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.