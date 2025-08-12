Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi: 23 Yaralı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tut ilçesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan 79 AAF 5059 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 23 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Tut Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
