Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi: 23 Yaralı

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tut ilçesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan 79 AAF 5059 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 23 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Tut Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)