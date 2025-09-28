Haberler

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazası: Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri Şırnak'ın İdil ilçesine getirildi ve gözyaşlarıyla defnedildi.

CENAZELER İDİL'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Emine İrem Oktan (18) ile Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan'ın (51) cenazeleri Şırnak'ın İdil ilçesine getirildi. Kuzenler Emine İrem ve Maşallah Oktan'ın cenazeleri ilçeye bağlı Tepecik köyünde, Halil Boztoğan'ın cenazesi ise Ulak köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Boşanır boşanmaz sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.