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Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Mersin'in Akdeniz ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 02 HU 197 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Atalar Mahallesi'nde, İ.G'nin kullandığı 33 AEU 033 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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