Tarım işçilerini taşıyan minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Gaziante-Osmaniye Otobanı'nda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı var.

Gaziante- Osmaniye Otobanı'nda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı var.

Kaza, Osmaniye-Gaziantep Otoyolu Narlı yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi gönderilirken, devrilen hafriyat kamyonu nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. - GAZİANTEP