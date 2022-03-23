Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 19 kişi yaralandı (3)

AMASYA (AA) - Amasya'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Kadriye Aydoğdu yönetimindeki, tarım işçilerini taşıyan 05 ABD 13 plakalı minibüs, Yıldızköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.