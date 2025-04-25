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Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonete Ceza: 23 Bin Lira

Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonete Ceza: 23 Bin Lira
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Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet kasasında tarım işçisi taşıyan sürücüye para cezası uygulandı ve aracın trafiğe çıkışı yasaklandı. Jandarma ekipleri, 16 tarım işçisinin taşındığı araca el koydu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet kasasında tarım işçisi taşıyan sürücüye para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Salihli-Gölmarmara kara yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, Çökelek Mahallesi yakınlarında A.E. (33) yönetimindeki 10 AKJ 013 plakalı kamyoneti durdurdu.

Ekiplerce yapılan kontrolde kamyonet kasasında 16 tarım işçisinin taşındığı belirlendi.

Bu nedenle kamyonet trafikten men edildi, sürücüsüne de 23 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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