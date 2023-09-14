TARIM İŞÇİLERİ, ŞOFÖRÜYLE TARTIŞTIKLARI MİDİBÜSÜ YAKTI

ADANA'da, yabancı uyruklu tarım işçileri, şoförüyle tartıştıkları servis midibüsünü kundakladı.

Olay, öğle saatlerinde, Karataş-Tuzla kara yolunda meydana geldi. Suriye uyruklu tarım işçileri ile servis şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bazı kişiler, 63 plakalı midibüsü kundakladı. Midibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. Araca zarar veren kişiler de daha sonra bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Midibüs, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, midibüsü yakarken cep telefonuyla da görüntüleyen kişiler, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana Valiliği, Karataş ilçesi Sarımsaklı Mahallesi Karataş- Tuzla kara yolunda meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Tarlada biber toplamak için günlük olarak tutulan 2 ayrı grup arasında, tarlada kimin çalışacağına yönelik yaşanan tartışma sonrası 35-40 kişinin karıştığı arbede yaşanmıştır. Meydana gelen olay neticesinde 4 şahıs yaralanmış, işçileri taşıyan 1 midibüs ise yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. Olaya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince anında müdahale edilmiş, kavgaya karıştığı tespit edilen 35 şahıs yakalanmıştır" denildi.