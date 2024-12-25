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Tarım Bakanlığı'ndan Temel Gıda Fiyatlarına Denetim Uyarısı

Tarım Bakanlığı'ndan Temel Gıda Fiyatlarına Denetim Uyarısı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, asgari ücretin artırılmasının ardından temel gıda maddelerinde olası fiyat artışlarını takip edeceğini ve fahiş fiyat uygulayanlarla mücadele edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada asgari ücretin belirlenmesinin ardından temel gıda maddelerindeki olası fiyat artışlarının takip edileceği belirtilerek, "Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimizin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı ile iş birliği halinde, fahiş fiyat artışlarına karşı mücadele edecekleri belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından, işçilik maliyeti artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeleri Ticaret Bakanlığımız ile yakın işbirliği içinde takip edeceğiz.

Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu süreçte, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimizin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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