Tarım Bakanlığı'ndan Çiftçilere 149 Milyon TL Destek Ödemesi

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 148 milyon 767 bin TL, Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi 694 bin 88 TL, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi 333 bin 695 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği ise 44 bin 217 TL olmak üzere toplamda 149 milyon 839 bin TL destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.