Tarım Bakanlığı'ndan Antakya'da Gıda Denetimi: 36 Ton Ürün Muhafaza Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde, sağlıksız ürünler tespit ederek 36 ton domates posası/biber salçası görünümündeki ürünü muhafaza altına alırken, 6 ton domates posasını imha etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda erişimleri en büyük önceliğimiz. Hatay Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş; domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiş, işletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Denetimlerimiz aralıksız sürdürüyor, gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit vermiyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
