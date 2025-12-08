Bakan Yumaklı, Macaristanlı Mevkidaşı Nagy İle Tarım, Gıda Arzı ve Su Yönetimini Görüştü

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı kapsamında Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy ile bir araya gelerek tarım, gıda arz güvenliği ve su yönetimi alanlarındaki iş birliğini ele aldı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı vesilesiyle Macaristan Tarım Bakanı Dr. István Nagy ile bir araya gelerek tarım, gıda arz güvenliği ve su yönetimi alanlarında yürüttüğümüz iş birliklerini değerlendirdik. Hem bölgesel hem küresel düzeyde tarım ve gıda sistemlerini daha dayanıklı hale getirmek için Macaristan ile işbirliğimizi güçlendirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.