Tarım Bakanı Yumaklı'dan Hz. Muhammed Karikatürüne Sert Tepki

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin bir mizah dergisinde yayımlanmasına tepki gösterdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve Hz. Musa'ya hakaret eden bu kifayetsiz dergi bozuntusunu ve temsil ettiği zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Hiçbir inanç, hiçbir kutsal; mizah ya da sanat adı altında hedef alınamaz. Bu yapılan, milletin inancına, kutsalına dil uzatmak, değerlerimize açıkça saldırmaktır. Lanetliyorum!"