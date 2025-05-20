Tarım Bakanı Yumaklı'dan Arıcılığa Dev Destek Açıklaması

Tarım Bakanı Yumaklı'dan Arıcılığa Dev Destek Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında 81 bin 114 bal üreticisine toplamda 984 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı. Yeni destekleme modeli ile arıcılık sektörünün güçlendiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni destekleme modeliyle geçen yıl 81 bin 114 bal üreticisine 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Arı Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Verdikleri desteklerle arıcılık sektörünün güçlendiğini, üreticinin kazandığını vurgulayan Yumaklı, "Yeni destekleme modelimizle 2024 yılında 81 bin 114 üreticimize 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptık. Hem üretim kapasitesini hem de üreticimizin gelirini artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda üreticimizin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
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