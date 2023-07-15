Tarım Bakanı Kahramankazan'da Saman Yakarak Darbe Girişimini Engelledi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, , 15 Temmuz darbe girişiminde, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tarlasındaki samanları yakarak F-16'ların kalkışını engelleyen Bitik köyü muhtarı Hicabi Bitik'i ziyaret etti.

Bakan Yumaklı'ya, Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve Toprak Mahsulleri Genel Müdürü Ahmet Güldal da eşlik etti. Bakan Yumaklı, muhtar Bitik'e Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Bakan Yumaklı, Kahramankazan'da yaşayan birçok yurttaşın darbe günü Akıncı Üssü'ne giderek vatanı savunduğunu belirtti. Bakan Yumaklı, hain darbe teşebbüsünün beyin takımının kendilerine merkez olarak, eski adı 'Mürted' olan, sonrasında 'Akıncı' ismini alan bulundukları yere yakın üssü seçtiklerini hatırlatarak, "Kendilerine bu memleketin evlatlarının teslim ettiği, vatan savunması için verdiği, her türlü ekipmanı bu milletin evlatlarının üstüne bomba yağdırmakta zerre kadar tereddüt etmeyen bu hainler, bir şeyi unuttular; o da yeri geldiği zaman bu millet, her şeyi geride bırakır ve vatanı için çıplak elle bile onların karşısına dikilir. Nitekim de öyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'sokaklara inin' sözünden sonra bu söze kulak veren tüm yurt, vatansverlerin hepsi sokağa çıktı. Kahramankazan'da da çıktı. İlk olarak üssün kapısına gittiklerinde burada 9 şehit ve yaklaşık 100'e yakın yaralı oldu. Toplamda bütün ülkede 251 vatan evladını şehit verdik. Minnettarlığımızı ifade edecek kelimeler gerçekten bulamıyoruz. Buradan kalkan uçakların TBMM'ni, Cumhurbaşkanlığı'nı hatta Gölbaşı'ndaki Özel Harekatı hedef almaları boşuna değildi, hepsinin bir nedeni vardı. Yine bu 251 şehidimizin arasında sadece Gölbaşı'nda şehit olan vatan evladımızın sayısı 43'dü" dedi.