TAGEM Genel Müdürü Atalay, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Atalay, ziyaret kapsamında İl Müdürü İslam Köse ile görüştü.

Görüşmede Edirne'de yürütülen tarımsal araştırma ve geliştirme çalışmaları ile kurumlar arası iş birliği imkanlarının artırılması konuları ele alındı.

Bölge tarımının ihtiyaçlarına yönelik yeni proje ve uygulamaların geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Atalay'a ziyaretinde TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şerafettin Çakal ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de eşlik etti.