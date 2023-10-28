Düzce'nin Yığılca İlçesinde, tarım aracının ezdiği kişi ağır yaralandı. İki grup arasında çıkan kavganın ardından tarım aracına binen kişiler, tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarparak kaçtı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Yığılca İlçesinde, tarım aracının ezdiği kişi ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın ardından "pat pat" denilen tarım aracına binerek olay yerinden kaçmaya çalışan kimliği belirsiz kişiler, tarafları ayırmaya çalışan Ali Can Şahin'e çarparak uzaklaştı.

Aracın ezerek yaraladığı Şahin, olay yerine gelen ambulansa alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri pat pat'ı kullananların bulunması için çalışma başlattı.